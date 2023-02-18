Майнкрафт ПЕ 1.20

Статья будет дополняться.
Навигация
- Изменения
- Биомы
- Мобы
- Бамбуковый плот
- Блоки
- Предметы
- Вопросы и ответы
Изменения
Внесены десятки различных изменений. Из главного:
- Переработан Кузнечный станок
- Изменен процесс улучшения алмазных вещей до незеритовых
- Музыкальный блок проигрывает звуки Зомби, Скелета, Скелета-иссушителя, Дракона Края и Пиглина, если на блоке размещена голова
Орнаменты
Орнаменты представляют собой новый способ кастомизации брони!
- Доступно 12 видов: 11 для украшения и 1 для улучшения алмазных вещей до незеритовых
- Отыскать можно в сундуках различных структур
- Можно сделать дубликат из 1 орнамента, 7 алмазов и 1 блока, который соответствует материалу орнамента
Биомы
Вишневая роща
- Новый лесной биом
- Генерируется рядом с лугами
- Отличается яркой розовой листвой
- Растет Сакура
- Спавнятся Пчелы, Овцы и Свиньи
Мобы
Пока что анонсировано два моба.
Верблюд
- Ездовое животное
- Обитает в Пустыне
- Ест кактусы
- Можно кататься вдвоем
- Можно размножать
- Перепрыгивает через овраги и реки
Нюхач
- Победил на Minecraft Live 2022
- Древнее существо
- Вылупляется из яиц
- Яйца появляются в сундуках Подводных руин
- Ищет Древние семена
Археология
Спустя несколько лет Археология официально приходит в Minecraft!
- Отыщите Пустынный храм, где-то рядом есть Подозрительный песок!
- Используйте Кисть и расчистите песок
- Собирайте Глиняные осколки и собирайте из них горшки!
- Каждый узор имеет свою историю!
Бамбуковый плот
- Новый тип лодки
- Создается из бамбука
- Может перевозить сундук
Блоки
Обновление принесет в игру новые блоки.
Висячая табличка
- 10 вариантов
- Можно подвесить
- Работает как обычная табличка
Резная полка
- Может хранить до шести книг
- Книги, Зачарованные книги и Книги с пером
- Работает с Редстоуном
Бамбуковые доски
- Создаются из бамбука
- Используются для крафта:
- плит, лестниц, заборов, заборных ворот, нажимных плит, табличек, кнопок, дверей, плотов и люков
Бамбуковая мозаика
- Создается из Бамбуковых досок
- Декорный блок
Предметы
Анонсированы некоторые предметы.
Древние семена
- Их добывает Нюхач
- Можно посадить и вырастить растение
❔ Вопросы и ответы
Когда выйдет Майнкрафт 1.20?
Первые беты и снапшоты начнут выходить скоро. Релиз обновления — в 2023 году.
Обновление без названия?
Разработчики вместе с игроками выберут название ближе к релизу обновления.
Почему так мало?
Разработчики анонсировали только то, что уже готово к внедрению. Остальной контент будет появляться постепенно.
Как скачать Майнкрафт 1.20?
Это будет возможно только с выходом снапшотов и тестовых сборок.
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