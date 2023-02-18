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Майнкрафт ПЕ 1.20
18-02-2023, 15:05 1 097 807
Цена: Бесплатно
ModsCraft » MCPE » Майнкрафт ПЕ 1.20

Майнкрафт ПЕ 1.20

Майнкрафт 1.20 был анонсирован на Minecraft Live 2022 — новое крупное игровое обновление. Верблюды, Нюхач, новые таблички, плоты и многое другое!

Статья будет дополняться.


Навигация




Изменения


Внесены десятки различных изменений. Из главного:
  • Переработан Кузнечный станок
  • Изменен процесс улучшения алмазных вещей до незеритовых
  • Музыкальный блок проигрывает звуки Зомби, Скелета, Скелета-иссушителя, Дракона Края и Пиглина, если на блоке размещена голова

Орнаменты


Орнаменты представляют собой новый способ кастомизации брони!
  • Доступно 12 видов: 11 для украшения и 1 для улучшения алмазных вещей до незеритовых
  • Отыскать можно в сундуках различных структур
  • Можно сделать дубликат из 1 орнамента, 7 алмазов и 1 блока, который соответствует материалу орнамента

Биомы


Вишневая роща


  • Новый лесной биом
  • Генерируется рядом с лугами
  • Отличается яркой розовой листвой
  • Растет Сакура
  • Спавнятся Пчелы, Овцы и Свиньи

Мобы


Пока что анонсировано два моба.

Верблюд


  • Ездовое животное
  • Обитает в Пустыне
  • Ест кактусы
  • Можно кататься вдвоем
  • Можно размножать
  • Перепрыгивает через овраги и реки

Верблюд в Minecraft 1.20

Нюхач


  • Победил на Minecraft Live 2022
  • Древнее существо
  • Вылупляется из яиц
  • Яйца появляются в сундуках Подводных руин
  • Ищет Древние семена

Нюхач в Майнкрафт

Археология


Спустя несколько лет Археология официально приходит в Minecraft!
  • Отыщите Пустынный храм, где-то рядом есть Подозрительный песок!
  • Используйте Кисть и расчистите песок
  • Собирайте Глиняные осколки и собирайте из них горшки!
  • Каждый узор имеет свою историю!

Бамбуковый плот


  • Новый тип лодки
  • Создается из бамбука
  • Может перевозить сундук

Бамбуковый плот

Блоки


Обновление принесет в игру новые блоки.

Висячая табличка


  • 10 вариантов
  • Можно подвесить
  • Работает как обычная табличка

Висячая табличка в Minecraft

Резная полка


  • Может хранить до шести книг
  • Книги, Зачарованные книги и Книги с пером
  • Работает с Редстоуном

Книжная полка в Minecraft 1.20

Бамбуковые доски


  • Создаются из бамбука
  • Используются для крафта:
    • плит, лестниц, заборов, заборных ворот, нажимных плит, табличек, кнопок, дверей, плотов и люков

Бамбуковая мозаика


  • Создается из Бамбуковых досок
  • Декорный блок

Бамбуковые блоки

Предметы


Анонсированы некоторые предметы.

Древние семена


  • Их добывает Нюхач
  • Можно посадить и вырастить растение

❔ Вопросы и ответы



Когда выйдет Майнкрафт 1.20?

Первые беты и снапшоты начнут выходить скоро. Релиз обновления — в 2023 году.


Обновление без названия?

Разработчики вместе с игроками выберут название ближе к релизу обновления.


Почему так мало?

Разработчики анонсировали только то, что уже готово к внедрению. Остальной контент будет появляться постепенно.


Как скачать Майнкрафт 1.20?

Это будет возможно только с выходом снапшотов и тестовых сборок.



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  1. Аватарка гостя
    Костантин
    Где вишнёвая роща, я так долго её ждал а её нет на этом сайте
    Ответить
  2. Аватарка гостя
    Дмитрий
    Ребята вы не можете подсказать что делать я скачал minecraft и там этого всего нету только одни верблюды и всё
    Ответить
    1. Аватарка гостя
      Порн хаб топ
      Это не 1.20
      Ответить
  3. Аватарка гостя
    Арт
    А как выгледят древные семена
    Ответить
    1. Аватарка гостя
      Dirt
      Древние семена это- факельный цветок
      Ответить
    2. Аватарка гостя
      Dirt
      Древние семена, это- факельный цветое
      Ответить
    3. Аватарка гостя
      Dirt
      Древние
      Ответить
    4. Аватарка гостя
      Dirt
      Древние семена, это- факельный цветок.
      Ответить
  4. Аватарка гостя
    Леонид
    Можете сказать что делать если загрузка при входе в майнкрафт зависает на 42 процентах?
    Ответить
    1. Аватарка гостя
      ми
      перезайди или переудали если не помагает роутер перезагрузи
      Ответить
    2. Аватарка гостя
      Симбочка48
      У моего друга тоже было такое и он скачал клон версию и всё работает
      Ответить
  5. Аватарка гостя
    МиШа
    Сделайте на айпад пж
    Ответить
  6. Аватарка гостя
    МиШа
    Сделайте версию на айпад пж
    Ответить
  7. Аватарка гостя
    FOXYBAN
    Добавьте пожалуйста пиратов пж пж
    Ответить
  8. Аватарка гостя
    MrNekruz
    А когда выйдет новая бета?
    Ответить
  9. Аватарка гостя
    JavaScript com
    Java I don't know yet how we can update Minecraft. we'll update it later.
    Ответить
  10. Аватарка гостя
    Блуталка🤣🤣
    Всем прювет!
    Ответить
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